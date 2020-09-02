«Белорусская осень» — реальна ли она?

Часто приходится слушать, что каждый народ достоин той политической системы, в которой он живет, и заслуживает той власти, которая им правит. Но чтобы опровергнуть подобные суждения, чтобы не согласиться с подобными утверждениями мы приводим в примеры Южную и Северную Корею, одна из которых является вполне демократической страной с развитой рыночной экономикой, а другая классифицируется специалистами, как режим или государство-изгой…

Теперь о самом важном и главном: почему мы привели этот пример? Без особого преувеличения можно сказать, что в настоящее время в ежедневной хронике мира особое место занимают события, которые происходят в Беларуси. В очередной раз заметим, что это довольно интересная страна и довольно талантливый, креативный народ, но они постоянно критикуются более свободными соседними странами и их обществами.

К сожалению, нельзя сказать, что подобная, иногда весьма суровая, критика вообще безосновательна, нет, основания есть и, причем довольно серьезные. Беларусь пока только в географическом плане является европейской страной, а могла бы быть, как другие постсоветские страны европейской и в других планах тоже, особенно, в политическом.

Но увы! Нельзя сказать, что общество этой страны не проявляло никаких попыток, чтобы превратить свою страну в процветающую и свободную европейскую страну.

Нет, почти каждые президентские выборы в этой стране запоминаются своими демократическими устремлениями: люди протестуют, хотят защитить свой выбор и свои голоса, но, увы…

То же самое происходит и сейчас. Уже прошло три недели с последних президентских выборов, но акции протеста не только не утихают, но с каждым днем набирают новые обороты, став более массовыми и креативными. Даже российские источники и СМИ подчеркивают, что по массовости белорусские акции оставили позади былые украинские и грузинские цветные революции. Но пока результата нет. Наверное, по той простой причине, что этой страной в буквальном смысле, правит бывший директор совхоза, который в отличие от других лидеров бывших советских стран, готов отдать собственную страну на растерзание амбициозным геополитическим центрам региона и мира, особенно, России.

И Россия, ее лидеры, то ли совсем забыли, что сейчас не пятидесятые годы прошлого века, когда российские-советские войска жестоко подавили восстания в Венгрии и Чехословакии, то ли амбиции до такой степени увлекли их, что решили еще раз увеличить –расширить географию России.

Вероятно, Крыма им мало, или после того, как аннексия Крыма осталась почти незамеченной мировым сообществом, они решили, что постепенно можно оккупировать и другие постсоветские страны – ведь, российский президент вовсе не отрицает, что готов при первой же возможности вернуть назад всех бывших «блудных сынов» российско-советской империи…

Получится ли? Не верится, но все же сказать на сто процентов «нет», также не получается. Ведь, Крым аннексирован, восточные районы вышли из-под контроля Украины!

Конечно, никто это не приветствовал и не поддержал, но и воевать с Россией тоже не стал, и по этой причине, эти территории так и не были возвращены –ведь, недаром еще У.Черчилль говорил, что русские — единственный народ, с которым надо говорить исключительно с позиции силы…

Сказать, что США и европейские страны вообще забыли Беларусь, это было бы грубым искажением действительности. Но Вашингтон теперь больше занят предстоящими президентскими выборами, поэтому не имеет возможности заниматься проблемами Минска в полную силу.

Тут более активными являются европейские страны, которые уже принимают санкции против Лукашенко и его команды.

Без преувеличения можно сказать, что ЕС пустил в ход все политические инструменты. Но, как заметили чуть выше, «белым росам» не повезло с лидером: этот человек, чтобы остаться у власти готов превратить собственную страну в военно-полевой полигон. И если вспомнить предвыборные оценки разных политических наблюдателей, Минск готов, как говорится, вернуться вновь в лоно российской империи, потому что им руководит не политик или президент в современном понимании этих слов, а обыкновенный феодал, который готов, т.е. не прочь стать вассалом Кремля, чтобы хоть чуточку иметь власть над людьми…