Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов

Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января 2020 года на фоне отсутствия поставок нефти из России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно распоряжению концерна «Белнефтехим», приостановлена отгрузка автобензинов и нефраса всех марок, осветительного керосина, реактивного, дизельного и печного топлива, ароматических углеводородов и других нефтепродуктов.

Ранее Белорусские НПЗ — ОАО «Нафтан» и Мозырский НПЗ заявили об отсутствие контрактов с нефтяными компаниями России на поставку нефти с 1 января.