Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов

Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января 2020 года на фоне отсутствия поставок нефти из России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно распоряжению концерна «Белнефтехим», приостановлена отгрузка автобензинов и нефраса всех марок, осветительного керосина, реактивного, дизельного и печного топлива, ароматических углеводородов и других нефтепродуктов.

Ранее Белорусские НПЗ — ОАО «Нафтан» и Мозырский НПЗ заявили об отсутствие контрактов с нефтяными компаниями России на поставку нефти с 1 января.

| 2020-01-03T19:01:38+00:00 3 января 2020, 20:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss