Министерство финансов Бельгии сообщило, что королевство заморозило российские активы на общую сумму 58 млрд евро, а также блокировало связанные с Россией транзакции на 191 млрд евро.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении ведомства, размещенном сегодня на его сайте.

«Министерство заморозило российские активы объемом 58 млрд евро. Также заблокированы связанные с Россией транзакции на 191 млрд евро», — говорится в документе.

Принятый 25 февраля 10-й пакет антироссийских санкций обязывает европейские банки информировать своих национальных регуляторов и Еврокомиссию об объеме имеющихся у них на балансе блокированных российских средств. Таким образом Еврокомиссия намерена провести, по выражению еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, «инвентаризацию замороженных активов», которые затем ЕС намерен конфисковывать и направлять на нужды восстановления Украины, как только для этого будет придумано и принято необходимое законодательство. Над его разработкой Брюссель интенсивно работает.