МВД оштрафовало Госкомитет по работе с религиозными организациями

МВД Азербайджана оштрафовало Госкомитет по работе с религиозными организациями, сообщает Qafqazinfo.

Согласно информации, водитель машины, принадлежащей комитету, нарушил правила дорожного движения и совершил административное правонарушение, что было зафиксировано городским видеонаблюдением.

В связи с этим Сабаильский РУП направил официальный запрос в Госкомитет, но ответа не последовало.

Полиция составила протокол в отношении указанной структуры по статье 347 Кодекса об административных проступках о применении штрафных санкций.

Кроме того, было подано обращение в Сабаильский районный суд. Дело будет рассмотрено 8 апреля.

| 2021-03-27T11:07:28+04:00 27 марта 2021, 11:42|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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