МВД оштрафовало Госкомитет по работе с религиозными организациями

МВД Азербайджана оштрафовало Госкомитет по работе с религиозными организациями, сообщает Qafqazinfo.

Согласно информации, водитель машины, принадлежащей комитету, нарушил правила дорожного движения и совершил административное правонарушение, что было зафиксировано городским видеонаблюдением.

В связи с этим Сабаильский РУП направил официальный запрос в Госкомитет, но ответа не последовало.

Полиция составила протокол в отношении указанной структуры по статье 347 Кодекса об административных проступках о применении штрафных санкций.

Кроме того, было подано обращение в Сабаильский районный суд. Дело будет рассмотрено 8 апреля.