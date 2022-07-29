Посол Беларуси в Великобритании отозван в Минск в связи невозможностью вести полноценный диалог с данной страной.

Как передает «Интерфакс», об этом сообщили в МИД Беларуси.

«Мы понижаем уровень диппредставительства нашей страны в Лондоне до Временного поверенного в делах. Такое решение принято после отзыва посла Беларуси в Великобритании», — сказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Он отметил, что введение санкций в отношении работников предприятий, белорусской экономики и финансовой системы, ограничение работы белорусских СМИ, беспочвенный запрет на полеты «Белавиа», невыдача виз парламентариям на заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ и другие незаконные ограничительные меры на данном этапе не позволяют вести полноценный диалог.

Тем не менее, отзыв посла Беларуси не означает, что Минск закрывает каналы коммуникации с Лондоном, добавили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.