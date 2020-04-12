Беларусь объяснила отказ от введения карантина

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что карантин — это крайняя мера, которая направлена на перезагрузку медицинской системы, когда она уже не справляется с приемом пациентов, пишет Tut.by.

«Выполнение рекомендаций по гигиене, минимизация социальных контактов, рекомендуемая сегодня, помогает сдерживать возможный рост заболеваний», — заявил Караник, объясняя отказ белорусских властей вводить карантин для противодействия распространению коронавируса.

Министр отметил, что если «каждый наполовину ограничит свои необязательные контакты», то Беларусь переживет пандемию без перегрузки системы здравоохранения.

«Нет четких критериев, что определенное количество заболевших в сутки является основанием для введения карантина. Если мы можем обеспечить социальное дистанцирование без крайних мер, мы должны это делать», — сказал Караник, подчеркнув, что все зависит от выполнения белорусами рекомендаций Минздрава.