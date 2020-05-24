Беккенбауэр: «Для игроков разницы нет, чемпионат можно продолжать»

Бывший защитник «Баварии» Франц Беккенбауэр высказался после победы мюнхенцев в матче 27-го тура Бундеслиги с «Айнтрахтом» (5:2).

«Это был прекрасный матч для таких условий, без болельщиков и соответствующей атмосферы. Поздравления обеим командам. Это был действительно очень хороший футбол.

Мюнхенцы находятся в прекрасной форме, но «Айнтрахт» тоже сыграли хорошо. Они проигрывали 0:3 и отыграли 2 мяча. Затем «Бавария» снова собралась и сделала счет 5:2. Это была очень интересная игра.

Я думаю, что можно продолжать чемпионат, пока все придерживаются правил. Это не очень хорошо для болельщиков, потому что их не пускают на стадион. Однако для футболистов разницы нет», – заявил Беккенбауэр. (sports.ru)