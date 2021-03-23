Бекхэм ждет Месси и Роналду в Майами

Совладелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о привлечении звезд уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду во флоридский клуб.

«Когда мы объявили о [создании] «Интер Майами», всегда были разговоры об игроках, которых мы можем пригласить – Роналду, Месси, Неймар. Такие разговоры буду всегда.

Честно говоря, не думаю, что для игроков переход сюда – трудное решение. Здесь прекрасное место. Здесь невероятный город. У нас отличная фан-база, в Майами и Южной Флориде много талантов. Это город, который притягивает больших звезд из Европы», – сказал Бекхэм. (sports.ru)

| 2021-03-23T01:20:44+04:00 23 марта 2021, 10:01|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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