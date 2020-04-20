Беда с финансами, но поддержка Москвы не такая уж безвозмездная

Не в последнюю очередь из-за пандемии Молдова оказалась в положении, недалеком от финансовой ямы. Уже еле хватает денег в казне на выплату пенсий и стипендий. Все надежды власти сейчас связаны с иностранными кредитами — и от России, и от Запада. Проедаются последние деньги страны, рассчитанные на первоочередные цели. Конечно, каким-то образом Молдову из этого кризиса вытащат, но вопрос — какой из зарубежных центров, оказывающих на нее преимущественное влияние, сумеет продуктивнее воспользоваться этой ситуацией?

Например, как заявил премьер-министр республики Ион Кику, с 17 марта поступления в госбюджет Молдовы на фоне пандемии коронавируса сократились практически вдвое. Положение с финансами в стране очень сложное. По его словам, власти в настоящее время могут выплачивать пенсии и зарплаты исключительно из тех средств, что были накоплены сверх запланированного уровня в первые два месяца года.

«За первые 2 месяца года только Таможенная служба внесла в госбюджет доходов на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На том «жирке» мы и живем. Это надо понимать. Мы деньги не печатаем. Мы живем за счет того, что собираем», — подчеркнул премьер.

По его словам, если начать массированно печатать леи – национальную валюту, это приведет к росту инфляции. А пожилые люди с пенсиями 1500-2000 леев не смогут купить даже хлеба. «Еще ни цента не поступило в бюджет из обещанной внешними партнерами помощи, кроме полученного в конце марта последнего транша от МВФ в сумме $20 млн», — подчеркнул Ион Кику. Он отметил, что остальные обещанные донорами сотни миллионов долларов и евро помощи только обсуждаются.

Но ситуация существенно изменилась буквально через день после этих слов премьера. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил о том, что посол в РФ Андрей Негуца подписал соглашение о кредитовании с министерством финансов России. В документе говорится, что Москва предоставляет Кишиневу первый кредит, сумма которого составляет 200 миллионов евро.

По словам главы государства, этот транш является первой конкретной финансовой поддержкой, которую Молдова получила от зарубежных партнеров в период пандемического глобального кризиса.

Промосковский социалист Додон был конечно очень рад подвернувшейся возможности поблагодарить партнеров из России, в особенности, президента Путина. Он подчеркнул, что в период острой необходимости такая помощь очень важна.

Кредит предоставлен на 10 лет под 2% годовых и предназначен «на цели бюджетной поддержки». Погашаться кредит будет два раза в год. Первый платеж по кредиту необходимо будет сделать 15 марта 2021 года.

Однако уже выяснилось, что поддержка Москвы вовсе не такая уж безвозмездная или товарищеская. В соглашении оговаривается, что компаниям Российской Федерации «будет предоставлен доступ к государственным тендерам на равных условиях с молдавскими».

Что это значит? Очевидно то, что взамен долгосрочной ссуды под проценты Москва рассчитывает проникнуть на рынок Молдовы и занять там определенные позиции. Такая «мягкая экспансия».

И вот тут молдованам следовало бы насторожиться. А то ведь может получиться как с Арменией, когда через какое-то время вдруг окажется, что большая часть действующей экономики страны контролируется из той же Москвы. А вслед за этим более легким для нее станет и политическое манипулирование республикой. Тем более, что у власти в Молдове сейчас прокремлевские социалисты, которые сильно такому развитию событий противиться не будут. То есть, начеку надо быть прозападной оппозиции страны, ну и собственно самим ее партнерам в Европе и США.

И ход Москвы, видимо, взбодрил ее конкурентов. Потому что практически сразу после благодарственного выступления Додона стало известно, что Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение срочного кредита для Молдовы в размере 235 миллионов долларов.

«Вместе со средствами из кредита, предоставленного Российской Федерацией, кредит МВФ позволит нам профинансировать более половины дефицита бюджета в этом году», — прокомментировал эту новость премьер-министр Ион Кику. Он также отметил, что в Кишиневе не теряют надежды и на получение макрофинансовой помощи от Евросоюза.

В общем, губа не дура. Происходит неординарная ситуация, когда финансовую устойчивость одной маленькой страны обеспечивают сразу и с Востока, и с Запада.

Конечно, любая помощь будет очень кстати, поскольку экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, привел к тому, что дефицит госбюджета Молдовы вырастет (по прогнозам экономистов) более чем в два раза — с 7 до 16,2 миллиардов леев (825 миллионов евро). Однако стоит быть и осмотрительней в выборе долгосрочных кредиторов — кто знает, к каким еще разногласиям с Кремлем может привести несоблюдение условий заключенного с ним финансового соглашения после, скажем, очередной смены власти в Молдове?