«Бавария» выиграла Суперкубок УЕФА

Мюнхенская «Бавария» выиграла Суперкубок УЕФА.

В матче за трофей команда одолела «Севилью» из Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в дополнительное время, сообщает «Газета.Ru».

Счет в матче открыла «Севилья», на 11-й минуте Лукас Окампос реализовал пенальти. «Бавария» сравняла на 34-й минуте благодаря точному удару Леона Горецки с передачи Роберта Левандовски.

На 104-й минуте мюнхенцев вперед вывел Хави Мартинес.

Стоит отметить, что гол Левандовски на 52-й минуте был отменен после просмотра системы видеопомощи арбитрам (VAR).