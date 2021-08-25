Мюнхенская «Бавария» в матче 1/32 финала Кубка Германии разгромила «Бремер» со счетом 12:0. Счет в матче открыл Эрик-Максим Шупо-Мотинг уже на восьмой минуте. Удвоил отрыв мюнхенцев Мусиала. На 27-й минуте футболист «Бремера» Варм забил автогол. Шупо-Мотинг сумел забить еще два мяча в первом тайме, оформив хет-трик. Далее отличились Тильман, второй раз Мусиала, Сане, Кьюизанс, Сарр и Толиссо. Также во втором тайме снова забил Шупо-Мотинг, записав на свой счет покер.

На 77-й минуте красную карточку получил защитник бременской команды Уго Нобиле.

«Бремер» выступает в Оберлиге Бремен — пятой по уровню в системе футбольных лиг Германии.

Самый результативный матч в истории Куба Германии прошел в июле 1941 года, тогда команда «Штутгартер Кикерс» со счетом 17:1 обыграла команду «Книлинген». (Газета.Ру)