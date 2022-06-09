Бары и рестораны Испании будут обязаны предлагать бесплатные «мешочки», чтобы посетители могли забрать с собой остатки блюд. Это предусматривается новым законодательством Испании по борьбе с пищевыми отходами, рассказывает агентство Associated Press.

Согласно новому законопроекту, предложенному испанским правительством, предприятия общественного питания будут обязаны разработать планы по сокращению выбрасываемой пищи. Иначе им будет грозить штраф.

Супермаркетам предлагается снижать цены на продукты, когда срок годности подходит к концу, а также договориться с районными организациями и продовольственными банками о передаче таких продуктов нуждающимся. Продукцию с истекшим сроком годности рекомендуется направлять на корм животным или на производство удобрений и биотоплива.

По словам министра сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании, закон направлен на сокращение пищевых отходов в стране. Министр уточнил, что на каждого испанца ежегодно приходится 31 килограмм выброшенной еды, а на всю страну – более 1,4 миллиона тонн. В случае одобрения парламентом закон вступит в силу 1 января 2023 года.