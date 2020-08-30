Бартомеу хочет подробно обсудить с Месси продление контракта

Ситуация с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси остается неопределенной.

Аргентинец хочет покинуть клуб. На следующей неделе в Барселону из Росарио должен прилететь Хорхе Месси, отец и агент Лионеля.

«Барселона» в курсе прибытия отца Месси, потому что Хорхе и президент клуба Жозеп Бартомеу все еще поддерживают контакты.

Бартомеу готов встретиться с ним, но их позиции сильно расходятся. Сторона футболиста хочет добиться ухода без скандалов. Клуб хочет сохранить Месси.

Как пишет Mundo Deportivo, Хорхе надеется на понимание Бартомеу и объяснит, что его сын хочет уйти, поскольку ему надоели неудачи в Лиге чемпионов, унизительное поражение 2:8 от «Баварии», а в 33 года Месси хочет стать частью нового проекта.

Президент понимает это, но не хочет слышать об уходе игрока. Бартомеу надеется, что аргентинец передумает. Более того, функционер хочет подробно обсудить с Месси возможность продления контракта, который действует до 2021 года. (sports.ru)