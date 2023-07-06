Хави высказался о целях «Барселоны» в Лиге чемпионов.

– Это «Барса». Благословенное давление. В «Барсе» ты всегда должен стремиться выступать на 10 из 10. От нас будут многого требовать, и это нормально. Я люблю требования. Мы хотим пойти за всеми трофеями. Мы в хорошем состоянии для мести в Лиге чемпионов.

Нужно сделать шаг вперед. Думаю, благодаря новичкам мы станем лучше.

В Лиге Чемпионов цель – выиграть ее. Мы не прячемся. Посмотрим, насколько далеко мы сможем зайти. Для нас не существует 1/8 или 1/4 финала, мы стремимся к финалу.

Мы не фавориты. Из-за двух предыдущих лет – особенно, – сказал Хави. (gazeta.ru)