«Барса» хочет, чтобы желтую Месси отменили

«Барселона» хочет добиться отмены предупреждения, которое капитан команды Лионель Месси получил в матче 11-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (4:0).

Аргентинец снял футболку «Барсы», под которой была майка «Ньюэллс Олд Бойз» с 10-м номером на спине, и получил за это желтую карточку. Таким образом он отдал дань памяти бывшему футболисту и тренеру Диего Марадоне, который умер 25 ноября.

«Барселона» обратится в Комитет по проведению соревнований, чтобы добиться отмены предупреждения. Клуб подготовил специальное письмо, в котором объяснил особую ситуацию, которая сподвигла Месси на такое празднование гола.

При этом в каталонском клубе заверили, что письмо составлено в доброжелательном тоне, в нем нет никаких обвинений. В «Барсе» признают, что предупреждение, вынесенное Месси, соответствует регламенту Ла Лиги. В нем клуб лишь объясняет контекст ситуации.

«Барселона» надеется, что Комитет по проведению соревнований отменит желтую карточку Месси, учитывая внешние обстоятельства.

Это предупреждение стало третьим для аргентинца в чемпионате. Ранее он получил по карточке в играх с «Реалом» и «Алавесом». (sports.ru)