«Барселона» собирается продлить контракт с Усманом Дембеле.

Каталонский клуб готовится к заключительным переговорам о продлении контракта француза, сообщает Diario Sport. Нынешнее соглашение действует до 2024 года.

При этом сначала «Барселона» намерена решить вопрос с Серджи Бускетсом, а сразу после этого приступит к переговорам с Дембеле, чтобы убедить его продлить контракт.

Отмечается, что у Дембеле очень хорошие отношения с Хави, и он чувствует себя комфортно в «Барселоне» и хотел бы остаться. При этом Усман рассчитывает на предложение, которое устроит его в финансовом плане. (sports.ru)