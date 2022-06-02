Драма вокруг суверенного дефолта России, первого более чем за 100 лет, получила новый сюжетный поворот.

В среду, 1 июня, Комитет по кредитным деривативам признал «событие неплатежа» по еврооблигациям «Россия-22», которые Минфин должен был погасить 4 апреля.

Бумаги на 2 млрд долларов попали под горячую руку американских властей, которые не разрешили российскому правительству платить инвесторам с замороженных зарубежных госсчетов. Минфин попробовал расплатиться рублями, но получил единогласный вердикт рейтинговых агентств: смена валюты равнозначна дефолту.

США потребовали, чтобы Россия оплачивала долг из поступающей в страну валютной выручки, и после месяца раздумий в Кремле решили выполнить это условие: 4 мая, за 11 часов до истечения 30-дневного льготного периода, Минфин перечислил инвесторам доллары в полном объеме.

Но по неизвестной причине ведомство «забыло» заплатить «пенни» — 1,9 млн долларов процентов за месяц, что держатели бумаг ждали отложенного платежа.

Именно эта невыплата и стала поводом для обращения в комитет, регулирующий кредитно-дефолтные свопы (CDS) — инструменты, предоставляющие страховку от дефолта держателям долга.

Решение комитета, куда входят 13 участников, в том числе крупнейшие западные банки (Bank of Ameriса, Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs и др.) де-факто означает признание технического дефолта. Как следует из релиза, оно было принято практически единогласно: лишь американский Citibank подал голос «против».

И хотя сумма неплатежа является относительно небольшой и составляет лишь 0,005% от внешнего валютного госдолга России, теперь все CDS на Россию подлежат выплате, отмечает Bloomberg. Иными словами, страховое событие произошло, и инвесторы должны получить страховку. Речь идет о сумме в 1,5 млрд долларов — именно такой объем долга был застрахован CDS на конец мая.

Это, впрочем, только начало финального акта дефолтной трагедии. 27 мая держатели евробондов «Россия-26» и «Россия-36» не получили в срок платеж на 100 млн долларов после того, как Минфин США аннулировал генеральную лицензию, выводившую из-под санкций долговые платежи.

Если теперь в течение 30-дневного льготного периода Минфин РФ не придумает способ донести донести деньги до инвесторов, то состоится уже второй дефолт с куда более разрушительными последствиями.

Сумма неплатежа превысит порог в 75 млн долларов, который необходим, чтобы объявить кросс-дефолт — по всем долговым обязательствам России в инвалюте с требованием их немедленного погашения.

Это принесет целый букет неприятных последствий, предупреждает эксперт БКС Дмитрий Бабин: помимо репутационных рисков, все зарубежные активы государства окажутся под угрозой конфискации. (moscowtimes.ru)