6 апреля 2023 года чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Сеид Аббас Мусави был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики.
Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи послу Ирана было выражено решительное недовольство провокационной деятельностью, в последнее время проявляемой его страной в отношении Азербайджана.
До сведения посла Ирана доведено, что 4 сотрудника посольства Ирана были объявлены азербайджанским правительством «персоной нон-грата» (нежелательным лицом) за деятельность, не соответствующую дипломатическому статусу и противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, и эти лица должны покинуть территорию Азербайджана в течение 48 часов.