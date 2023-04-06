6 апреля 2023 года чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Сеид Аббас Мусави был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи послу Ирана было выражено решительное недовольство провокационной деятельностью, в последнее время проявляемой его страной в отношении Азербайджана.