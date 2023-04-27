Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в интервью Общественному ТВ Армении фактически призвал Москву применить силу против Азербайджана в Карабахе.

«Согласно заявлению от 9 ноября, под которым и подпись Азербайджана, Лачинский коридор полностью передан Российской Федерации, и на данный момент именно она несет полную ответственность за события, происходящие в Лачинском коридоре», — сказал он.

Россия должна действовать, чтобы 120 000 армян не подверглись этнической чистке. «Если проблема не решается путем переговоров, то Россия должна действовать по-другому», — сказал он.

Касаясь содержания переговоров с Азербайджаном по мирному соглашению, он коснулся требований Баку о возврате 8 приграничных сел. По словам Григоряна, у Армении тоже есть требование о возврате территорий «оккупированных» Азербайджаном.

«Такие оккупированные территории есть в Тавуше. Армения требует, чтобы Азербайджан вернул эти территории. Такие территории есть в Джермуке, Сотке-Хознаваре, и вдоль всей границы Армении», — заявил Григорян.

По его словам, Азербайджан в первую очередь должен вернуть эти территории, затем должен за столом переговоров в рамках своих международных обязательств приступить к обсуждению международного механизма гарантий безопасности для Нагорного Карабаха. (Turan)