Баку ответил Еревану по поводу Шаумяновского района

«Заявление МИД Армении о мнимой оккупации бывшего Шаумяновского района Азербайджана ясно показывает, что необоснованные территориальные претензии страны-агрессора Армении против Азербайджана не ограничиваются Нагорно-Карабахским регионом и семью прилегающими районами Азербайджана, которые в настоящее время оккупированы армянскими вооружёнными силами».

Как сообщает АПА, об этом заявила руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева в ответ на вопрос СМИ о заявлении МИД Армении в связи с бывшим Шаумяновским районом Азербайджана.

Л.Абдуллаева сказала, что бывший Шаумяновский район Азербайджана был впервые создан в 1930 году в форме административной единицы, то есть как Шаумяновский сельский район, в его состав вошли в основном населённые армянами территории бывшего Гянджинского уезда. Этот район никогда не являлся частью бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. В 1991 году решением Верховного Совета Азербайджанской Республики он был упразднён и включён в состав Касум-Исмаиловского района, которому, в свою очередь, было возвращено историческое название Гёранбой: «Тот факт, что МИД Армении обвиняет Азербайджан в оккупации его собственных признанных на международном уровне территорий, в равной мере вызывает смех и мягко говоря недоумение.