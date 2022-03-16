В конце прошлой недели министр иностранных дел Джейхун Байрамов заявил, что официальный Баку отправил Еревану мирное предложение из пяти пунктов. Как ни странно, Ереван не замедлил c ответом. Армяне сообщили, что они уже обратились в ОБСЕ, чтобы Минская группа подготовила условия проведения переговоров с Баку.

Странно, не так ли? Выходит, что Баку обращается Ереван, а последний к ОБСЕ, мотивируя это тем, что стороны не имеют опыта проведения переговоров, хотя за эти тридцать лет существования конфликта переговоры постоянно велись, причем в самых разных форматах.

Теперь же остается констатировать, что процесс между двумя странами находится «на стадии развития», как выразился один из представителей Армении. Интересно, в саммите в Анталье министр иностранных дел Турции весьма оптимистично отозвался о ходе переговоров с Арменией. Поэтому возникает резонный вопрос: может за основу надо взять турецкую модель переговоров, где переговоры ведутся между представителями обоих стран? Дело в том, что Баку не раз заявлял, что нет необходимости в продолжении визитов сопредседателей Минской группы. Армения же не только сама, но и усилиями Франции стремится возобновить деятельность Минской группы…

Мнение аналитиков таково, что в целом наблюдаются позитивные сдвиги в отношениях двух государств. Но на днях поступило еще одно сообщение: Баку после переговоров с Тегераном решил провести железнодорожную дорогу в Нахчыван через территории Ирана. Это значит, что вопрос о Зангезурском коридоре снят с повестки дня, — конечно, по вине армян.

Странно, что и в этом случае армяне не раз объявляли, что они, якобы, готовы к переговорам по железнодорожному сообщению через армянскую территорию. Но в последний момент выясняется, что никакого сдвига нет, Азербайджан вынужден вести переговоры с Ираном. Странно, что Баку выбирает этот вариант только теперь, хотя его можно было реализовать годы назад и не было бы блокады Нахчывана.

Признаться, мы даже сомневаемся в целесообразности возрождения названия Зангезур. Все знают, какими наглыми являются армянские политики и дипломаты! Не будут ли они через пару лет претендовать на Восточный Зангезур, мотивируя это тем, что Западный Зангезур их территория?..

Одним словом, ситуация остается сложной. Понятно, что пока Москве не до Еревана, по этой причине последний ведет себя таким образом, как будто не было ни ноябрьского соглашения 2020 года, ни январского 2021 года. Но они этого открыто не говорят, наоборот, высказываются так, будто готовы контактам по всем пунктам мирных переговоров. Но одно дело, что–то заявлять, другое быть готовым в любое время сесть за стол переговоров.

Понятно, что скорость процесса будет зависеть от результатов войны в Украине. Пока же можно сказать, что она тормозится, потому как Россия сама не ведает, какую она военную авантюру начала! Будем надеяться, что это не отразится на ходе карабахского процесса, потому что Баку не раз заявлял, что на территории Азербайджана нет Нагорного Карабаха и карабахского конфликта. Нашей проблемой являются российские миротворцы. Если нам удастся заставить их покинуть территорию Азербайджана, тогда можно сказать, что этим мы поставим окончательную точку в этом процессе, т.е. взяв под контроль всю территорию, охваченную конфликтом…