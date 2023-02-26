ЕС ввел в действие 10-й пакет санкций против России. Ограничения введены в отношении 87 физических и 34 юридических лиц. Мое внимание привлекло то, что Евросоюз внес в санкционный список и руководителя Россотрудничества Евгения Примакова -младшего. В документе утверждается, что Примаков-младший «несет ответственность за поддержку и осуществление действий и политику, которые подрывают и несут угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Как говорится, «награда нашла своего героя». Поздновато, правда. Но лучше поздно, чем никогда. Возмущения Примакова-младшего по этому поводу, если таковые будут иметь место, нужно встречать любимой в РФ поговоркой «нравится, не нравится- терпи, моя красавица». И тут я хочу заметить, что увы, работа журналиста предполагает общение с самыми разными, далеко не всегда приятными, достойными уважения персонажами.

Это я к тому, что имел несчастье общаться с Примаковым-младшим. Самомнение, хамоватость, крайне невысокий уровень интеллекта при зашкаливающих амбициях — таков портрет того, кто сделал всю свою карьеру на эксплуатации имени печально известного деда. Того, который был одним из главных виновников кровавого вторжения советских войск в Баку январе 1990 года. Руки Примакова-старшего были по локоть в крови мирных азербайджанцев. Его внук недалеко ушел от деда в плане вины в кровопролитии, но уже в Украине.

Неспроста же Совет национальной безопасности и обороны Украины еще в 2021 году принял решение о введении санкций против Россотрудничества. И это было не просто правильное решение. Ибо, Россотрудничество – федеральный орган исполнительной власти страны, которая аннексировала украинский Крым и развязала войну на Донбассе. А глава Россотрудничества Евгений Примаков-младший успел проявить себя, как украинофоб и потенциальный военный преступник.

Все прекрасно помнят, что в соцсетях он одобрял нанесение удара по Киеву и другим важным с инфраструктурной точки зрения территориям Украины. Кроме того, по мнению Примакова-младшего, символы Z и V «стали самым народным символом поддержки нашей армии и сил освобождения, стали символами самого освобождения Украины от очевидного зла — террористов и бандформирований режима».

О том, что под этими символами в Украине воюют российские оккупанты, совершаются просто чудовищные преступления, включая расстрелы, пытки и изнасилования мирного украинского населения на их земле, Примаков-младший не сказал. Чему я вовсе не удивлен. Ведь он прекрасно понимает, что хотят слышать представители высшего политического и военного руководства РФ , вот и ласкает их слух соответствующими речами.

В этой связи напомню, что в прошлом году в СМИ прошла информация о том, что президент РФ Владимир Путин поручил начальнику контрольно-ревизионного управления Администрации президента Дмитрию Шалькову, начальнику Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, Генеральному прокурору Игорю Краснову и первому заместителю директора ФСБ Сергею Королёву провести тщательную проверку средств, которые выделялись на подрывную деятельность в Украине и формирование «пятой колонны» в 2014-2022 годах.

Так вот в хищении средств подозреваются главные кураторы украинского направления, которые отвечали за дестабилизацию Украины на протяжении последних 8 лет, согласно сообщениям СМИ, подозревался и Примаков-младший. Так что, и с этой точки зрения вовсе неудивительно, что глава «Россотрудничества» попал под санкции. И вот тут возникает резонный вопрос- что теперь будет с филиалами этой организации, которая, назовем вещи своими именами,осуществляет легальное прикрытие агентуры спецслужб РФ ?!

Эти филиалы у «Россотрудничества» имеются в десятках стран мира. Были они и на территории США и стран ЕС. Закроют их все теперь? Время покажет. Я же напомню, что филиалы «Россотрудничества» есть и на оккупированных территориях Грузии – Абхазии и Южной Осетии. Проще говоря, данная организация открыто поддерживает сепаратистов. Одного этого должно было быть достаточно, чтобы закрыть офис «Россотрудничества» в Баку.

Также напомню, что 11 ноября 2021 года в московском офисе «Россотрудничества» состоялась выставка «Дети Донбасса – детям Карабаха». Вот выдержка из пресс-релиза мероприятия: «На выставке вспоминали детей, погибших во время боевых действий, и говорили о том, как помочь выжившим жертвам войн. Выставка направлена на поддержку детей Донбасса и Нагорного Карабаха. Ее цель — привлечь внимание мировой общественности к проблеме обеспечения безопасности детей в зонах боевых действий. Выставка не про детей, а про ответственность взрослых».

Первым с той провокационной выставкой ознакомился руководитель «Россотрудничества» Евгений Примаков. То есть, любые попытки оправдаться, заявить, что Примаков-младший был не в курсе провокации отметаются априори. Как видим, «Россотрудничество» открыто поддерживало сепаратизм в Украине, и в Азербайджане. Оно открыто выступает на стороне тех, кто не признает территориальную целостность наших стран. Стало быть, и офис» Россотрудничества» в Баку имеет смысл закрыть. Тем более, что Примаков-младший попал под санкции ЕС.