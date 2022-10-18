Компания «Formula One Management» представила отчет касательно глобальной аудитории Гран-При Азербайджана Формулы-1 за 2022 года, сообщает #.

Таким образом, при глобальной аудитории бакинского этапа, приближающейся к 60 миллионам, число зрителей во многих странах значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом. В этот список включены такие страны, как Япония (увеличение на 116 процентов), Польша (увеличение на 76 процентов), Канада (увеличение на 34 процента), Венгрия (увеличение на 33 процента) и США (увеличение на 21 процент). В этом году в тройку лучших среди всей массы зрителей Гран-При Азербайджана Формулы-1 входят Италия, Великобритания и Нидерланды.

Также Гран-При Азербайджана Формулы-1 смотрели более 8 миллионов уникальных пользователей официального вебсайта и мобильного приложения Формулы- 1. Это число увеличилось на 9 процентов по сравнению с 2021 годом и на 111 процентов по сравнению с 2019 годом.

Количество подписчиков Гран-При Азербайджана Формулы-1 2022 года в социальных сетях (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) достигло высокого уровня, увеличившись на 116 процентов.

Кроме того, согласно опросу, проведенному среди болельщиков «Формулы-1», 74 процента респондентов выступают за продолжение проведения Гран- При Азербайджана «Формулы-1». 73 процента болельщиков сказали, что трасса Baku City Circuit — отличное место для организации гонок F1, а 74 процента сказали, что она создает идеальную возможность для обгонных маневров. В целом, 62 процента респондентов подчеркнули, что гонка в Баку – одна из самых любимых гонок в календаре Формулы-1.