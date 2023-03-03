В конкурсе, инициированном и организованном Молодежным движением «Джаван», могут принять участие молодые девушки в возрасте от 16 до 29 лет.
К конкурсу в формате «All styles» могут присоединиться участники, занимающиеся любым видом танца.
Было заявлено, что основной целью проекта является повышение интереса к этому виду искусства среди нового поколения, устранение стереотипов в обществе и поддержка в признании талантов и в демонстрации навыков.
Конкурс состоится 8 марта в Торговом Центре «DənizMall» и для зрителей вход бесплатный.
Следует отметить, что проект будет реализован при поддержке Фонда Молодежи Азербайджана и партнерстве «Dəniz Mall», «Sabina» парфюмерии, «GoSport», «Nike», «Courir» и «Sketchers».
Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно по ссылке:
https://forms.gle/arqmdjH2fBdF
Победители будут награждены различными ценными подарками и дипломами.