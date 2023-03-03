По случаю Международного женского дня 8 марта в Баку будет организован танцевальный конкурс среди девушек под названием «Против ритма» («Ritmə Qarşı»), сообщает #.

В конкурсе, инициированном и организованном Молодежным движением «Джаван», могут принять участие молодые девушки в возрасте от 16 до 29 лет.

К конкурсу в формате «All styles» могут присоединиться участники, занимающиеся любым видом танца.

Было заявлено, что основной целью проекта является повышение интереса к этому виду искусства среди нового поколения, устранение стереотипов в обществе и поддержка в признании талантов и в демонстрации навыков.

​Конкурс состоится 8 марта в Торговом Центре «DənizMall» и для зрителей вход бесплатный.

​Следует отметить, что проект будет реализован при поддержке Фонда Молодежи Азербайджана и партнерстве «Dəniz Mall», «Sabina» парфюмерии, «GoSport», «Nike», «Courir» и «Sketchers».

​Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно по ссылке:

https://forms.gle/arqmdjH2fBdF yi7Z6

Победители будут награждены различными ценными подарками и дипломами.