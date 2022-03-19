Международная нефтесервисная компания Baker Hughes приняла решение о приостановке новых инвестиций в свою деятельность на территории Российской Федерации в связи с событиями в Украине.

Как передает ТАСС, об этом соответствующее заявление компании опубликовано в субботу на ее сайте.

«Мы продолжаем наблюдать за развитием ситуации, и сегодняшнее объявление последовало за внутренним решением, принятым советом директоров компании и доведенным до сведения ее руководящего состава в начале этой недели,» — приводится в тексте заявление председателя и главного исполнительного директора Baker Hughes Лоренцо Симонелли.

По его словам, компания продолжит соблюдение действующих международных законов и санкций, а также текущих договорных обязательств.

«Кризис в Украине вызывает серьезную обеспокоенность, и мы твердо поддерживаем дипломатическое решение», — отметил Симонелли.