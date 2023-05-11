Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Хайди Кюн, основателем и руководителем американской гуманитарной организации «Корни мира», осуществляющей гуманитарную деятельность в сфере разминирования.

Как сообщили # в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал собеседника о минной угрозе в отношении Азербайджана, возникшей в результате 30-летней агрессии Армении против нашей страны.

Было отмечено, что граждане Азербайджана стали жертвами массового загрязнения Арменией минами территории Азербайджана и что Армения отказывается от сотрудничества с Азербайджаном в сфере разминирования.

Было подчеркнуто, что минная угроза препятствует проведению строительно-восстановительных работ после 44-дневной Отечественной войны и возвращению вынужденных переселенцев в свои дома.

Хайди Кюн подчеркнула важность для всего региона нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Далее стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.