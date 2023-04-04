4 апреля 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с главой Офиса ЮНЕСКО в Аддис-Абебе Ритой Биссунаут и генсеками Национальных комиссий по ЮНЕСКО Гвинеи, Конго, Кот-д’Ивуара, Нигера, Бенина, Того, Буркина Фасо, Экваториальной Гвинеи, Джибути, Габона, прибывших в Азербайджан для участия в тренинге, совместно организованном Университетом ADA , Национальной комиссией Азербайджана по делам ЮНЕСКО и Институтом развития и дипломатии.

Как сообщили # в МИД, на встрече обсуждались вопросы многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и странами Африки, в том числе, вопросы повестки сотрудничества в рамках ЮНЕСКО.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал участников тренинга о ситуации, сложившейся в регионе после 44-дневной Отечественной войны, крупномасштабных восстановительно-строительных работах, проводимых Азербайджаном в регионе в постконфликтный период, мирном процессе с Арменией.

Байрамов подчеркнул, что несмотря на военно-политические провокации с армянской стороны в постконфликтный период, создающих препятствия мирному процессу, Азербайджан полон решимости в продвижении мирной повестки.

Глава Офиса ЮНЕСКО в Аддис-Абебе Рита Биссунаут поблагодарила за организацию учебной программы для генсеков Национальных комиссий по ЮНЕСКО 10 африканских стран.