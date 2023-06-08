8 июня 2023 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хусейном Амиром Абдуллахияном.

Как передает АПА со ссылкой на Министерство иностранных дел, в ходе телефонного разговора было обсуждено текущее состояние отношений между Азербайджаном и Ираном, некоторые существующие проблемы и вопросы их решения.

В указанных направлениях выражена договоренность о продолжении переговоров и взаимных контактов между соответствующими структурами двух стран.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по ряду региональных вопросов.