Интервью с украинским политологом Ринатом Ковбасюком

— Как вы оцениваете последние перестановки в кабинете министров Украины?

— Чего-то крайне нового я не увидел, министры в правительствах при президенте Зеленском так часто меняются, что бывает даже нет возможности их реально оценить и проанализировать их действия, ведь часто у них кроме общих деклараций за все хорошее против всего плохого нет больше ничего.

Говорить о стратегическом планировании сложно, когда министра ещё не назначили, а уже его увольняют. Как правило, это не более чем очередные кулуарные перестановки, тем самым президент пытается спихнуть все провалы во внутренней политике именно на этих людей, а себя выставить в лучшем свете, и пока ему это относительно удаётся, хотя рейтинг его значительно и упал, все равно в случае президентских выборов он побеждает. К тому же причиной таких частых перестановок в правительстве есть его желание концентрировать всю власть вокруг собственного бренда и не дать никому из участников его команды полноценно зажечь звезду.

В свое время Зеленский именно из-за этого аккуратно избавился от непотопляемого экс-министра МВД Арсена Авакова, а не так давно и от бывшего главного соратника — теперь уже тоже экс-главы парламента Дмитрия Разумкова. Этот случай в очередной раз подчёркивает крайнюю слабость украинского парламента и излишнюю концентрацию власти в офисе президента, хотя по идее все должно быть немного иначе.

— Как известно, украинская армия применила в Донбассе беспилотник «Байрактар». О чем может свидетельствовать этот случай?

— Случай с применением беспилотника говорит о том, что терпение в ВСУ закончилось и они не готовы больше терпеть наглые провокации российских сепаратистов.

Весь мир увидел насколько эффективно они были применены во время 44-дневной войны в Карабахе. Это такая себе мировая реклама данных беспилотников в реальных боевых условиях. Кстати, я ещё летом 2020 года заявил в интервью вашим коллегам из азербайджанских СМИ, что эти беспилотники сыграют очень значительную роль, и мои слова в определённой степени действительно подтвердились.

Ну надо же понимать, что так называемые ДНР и ЛНР на данный момент абсолютно неспособны отразить массированную атаку беспилотниками со стороны Украины, а это значит, что если Украина выйдет из Минских соглашений и пойдёт на новую конфронтацию с целью освобождения собственной территории, эти псевдореспублики не смогут продержаться и два дня. Ведь уже заявлено — в Украине приблизительное количество беспилотников такое же, как и в Азербайджане. К тому же Украина и сама разработала беспилотник «Сокол», который по многим характеристикам очень похож на «Байрактар».

Важно также отметить, что применение только одного беспилотника вызвало реакцию как в Кремле, так и очередную обеспокоенность в других мировых державах, что подтверждает понимание того, что Украина правильно все делает. В общем, сепаратистам будет не сладко уже в ближайшей перспективе.

— Лидеры стран Тюркского совета на заседании 12 ноября обсудят предоставление Украине статуса наблюдателя в организации. Что, на ваш взгляд, даст Украине этот статус?

— Вступление Украины в любые международные организации в статусе члена или же наблюдателя, как в данном случае, имеет две главные цели — усиление тесного экономического сотрудничества и взаимодействие в ООН и других глобальных организациях с целью возвращения наших территорий, и это именно тот случай.

— Как вы оцениваете итоги 44-дневной войны между Азербайджаном и Арменией? И может ли опыт Азербайджана в восстановлении своей территориальной целостности изучен и применен в той или иной мере Украиной?

— Главной итог — это освобождение территорий, которые Баку хотел вернуть мирными методами, но ни мировые державы, ни Ереван не хотели решить конфликт таким путем. Поэтому инициативу взял на себя азербайджанский солдат. В Украине все это ещё впереди. Первую ошибку мы исправили – «Байрактары» уже практически готовы к взлету!