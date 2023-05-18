Президент Джо Байден выразил уверенность в том, что достигнет соглашения по бюджету с ведущими законодателями-республиканцами и что США не объявят дефолта по госдолгу.

Выступая в среду перед тем, как отправиться в Японию на встречу «Большой семерки», президент сказал, что участники переговоров по госдолгу встретятся в среду и что он намерен поддерживать с ними тесную связь во время поездки.

«Я уверен, что мы достигнем соглашения о бюджете, что Америка не допустит дефолта, – сказал он, выступая в Белом доме. – Если бы мы не стали платить по счетам, то это стало бы катастрофой для Америки и американского народа».

«Переговоры касаются исключительно бюджета, и речь не идет о том, чтобы не платить по счетам, – подчеркнул президент. – Все лидеры согласны с тем, что дефолта не будет».

Байден заявил, что сократит продолжительность поездки и не поедет в Австралию, чтобы вернуться в США для проведения последнего раунда переговоров.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти также обещал избежать дефолта. (Голос Америки)