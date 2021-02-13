Байден закроет тюрьму Гуантанамо

В тюрьме Гуантанамо начали официальную проверку с целью ее закрытия. Об этом со ссылкой на официального представителя Белого дома сообщает Reuters.

Источники издания, знакомые с ситуацией, считают, что президент США Джо Байден подпишет указ о закрытии тюрьмы в ближайшие недели или месяцы.

Reuters пишет, что правозащитники называют этот объект строгого режима, расположенный на военно-морской базе Гуантанамо, пятном на глобальном имидже Америки.

«Мы проводим проверку, чтобы оценить текущее состояние дел, которое администрация Байдена унаследовала от предыдущей администрации, в соответствии с нашей более широкой целью — закрыть Гуантанамо», — заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Хорн.

Она добавила, что Совет нацбезопасности США будет тесно сотрудничать с министерствами обороны, штата и юстиции, чтобы добиться прогресса в закрытии тюрьмы Гуантанамо, а также проводить консультации с Конгрессом.

На данный момент в Гуантанамо остается 40 заключенных, большинство из которых содержатся под стражей почти два десятилетия без предъявления обвинений и суда.