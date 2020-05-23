Байден выступил против выхода США из ДОН

Бывший вице-президент и кандидат на пост президента США Джо Байден заявил о несогласии с решением действующего главы государства Дональда Трампа выйти из договора по открытому небу, сообщает «Интерфакс».

«Вместо того, чтобы разрывать договоры, которые обеспечивают нам и нашим союзникам больше безопасности, президент Трамп должен показывать здравый смысл при решении вопросов об обеспечении безопасности американцев», — заявил Байден.

По его словам, Трамп упорствует, «претворяя в жизнь недальновидную политику», которая может подорвать глобальное лидерство США.

Он добавил, что во время пандемии коронавируса Соединенным Штатам следует «сотрудничать с союзниками» и «избегать дестабилизирующих действий».

Ранее США заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе. Причиной выхода названо то, что Россия не соблюдает условия договора. При этом американский президент Дональд Трамп не исключил, что решение может измениться, если Москва начнет следовать документу. Россия опровергла обвинения Вашингтона в нарушении договора.