Байден высказался об итогах голосования по импичменту Трампа

Суть обвинений против Дональда Трампа не является предметом спора, несмотря на то, что Сенат Конгресса США оправдал бывшего президента страны в рамках процедуры импичмента. Такое мнение выразил в субботу нынешний глава Белого дома Джо Байден.

«Хотя финальное голосование не привело к осуждению, суть обвинения не оспаривается. Даже те, кто выступил против вынесения обвинительного вердикта, например, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в «позорном нарушении своих обязанностей» и «на практике и морально несет ответственность за то, что он спровоцировал» насилие, которое обрушилось на Капитолий «, — говорится в распространенном заявлении Байдена. Он также отметил, что в поддержку импичмента высказались семь однопартийцев бывшего американского лидера.

«Эта печальная страница нашей истории (речь о штурме Конгресса и предшествовавших ему спорах относительно итогов выборов) напомнила нам о хрупкости нашей демократии. О том, что ее всегда нужно защищать. О том, что мы всегда должны быть бдительными. О том, что насилию и экстремизму нет места в Америке, а также о том, что каждый из нас обязан защищать правду и побеждать ложь», — продолжил президент США.

«Так мы прекращаем эту нецивилизованную войну и исцеляем саму душу нашей страны. Это задача, которая стоит впереди. И эту задачу мы должны решать вместе», — подытожил глава государства.