Байден выразил поддержку королю Иордании

Президент США Джо Байден и король Иордании Абдалла II обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в сферах политики, экономики и безопасности.

Об этом, как передает ТАСС, говорится в письменном заявлении, которое распространила по итогам состоявшегося в среду телефонного разговора американского и иорданского лидеров пресс-служба Белого дома.

Согласно информации, Байден заверил Абдаллу II в «прочной поддержке Иордании Соединенными Штатами». Кроме того, руководитель американской администрации выразил мнение, что лидерство Абдаллы II важно «для США и [Ближневосточного] региона».

Кроме того, добавила она, Байден подтвердил поддержку нынешней американской администрацией урегулирования палестино-израильского конфликта на основе мирного сосуществования двух государств.

| 2021-04-07T23:57:48+04:00 8 апреля 2021, 04:54|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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