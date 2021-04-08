Байден выразил поддержку королю Иордании

Президент США Джо Байден и король Иордании Абдалла II обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в сферах политики, экономики и безопасности.

Об этом, как передает ТАСС, говорится в письменном заявлении, которое распространила по итогам состоявшегося в среду телефонного разговора американского и иорданского лидеров пресс-служба Белого дома.

Согласно информации, Байден заверил Абдаллу II в «прочной поддержке Иордании Соединенными Штатами». Кроме того, руководитель американской администрации выразил мнение, что лидерство Абдаллы II важно «для США и [Ближневосточного] региона».

Кроме того, добавила она, Байден подтвердил поддержку нынешней американской администрацией урегулирования палестино-израильского конфликта на основе мирного сосуществования двух государств.