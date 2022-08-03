Лечащий врач президента США Кевин О’Коннор заявил, что очередной тест на коронавирус Джо Байдена показал положительный результат. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

По словам врача, Байден все еще время от времени кашляет, но реже чем вчера. У президента США также нет жара, а пульс, давление, частота дыхания и насыщение крови кислородом остаются в нормальном состоянии.

«Учитывая положительную динамику восстановления Байдена, о которой сообщалось в субботу, мы продолжили ежедневный мониторинг состояния здоровья президента. Сегодня утром его анализ на антиген SARS-CoV-2 остался положительным», — говорится в заявлении О’Коннора.