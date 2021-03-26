Байден уведомил ЕС о желании совместно работать по России

Президент США Джо Байден в ходе саммита Совета Европы заявил о желании американской стороны совместно работать по вопросам, связанным с Россией и Китаем. Об этом сообщает Белый дом.

«Президент также выразил желание работать вместе над общими внешнеполитическими интересами, включая Китай и Россию. Кроме того, он отметил необходимость продолжения взаимодействия США и ЕС по Турции, Южному Кавказу, Восточной Европе и Западным Балканам», – указано в сообщении.

В ходе встречи Байден отметил, что сильный Европейский союз «отвечает интересам США». Он выступил за сотрудничество с ЕС в решении общих проблем, в том числе в вопросах борьбы с пандемией COVID-19 и угрозой изменения климата.

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что «правила поведения» на мировой арене должны устанавливаться демократическими, а не автократическими режимами.(Газета.Ru)