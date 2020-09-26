Байден сравнил Трампа с Геббельсом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сравнил действующего американского лидера Дональда Трампа с министром пропаганды Третьего рейха Йозефом Геббельсом. Его заявление прозвучало в эфире телеканала MSNBC, передает ТАСС.

Журналистка попросила Байдена прокомментировать слова Трампа о том, что в случае победы американский президент будет проводить «социалистический курс».

«Он примерно как Геббельс», — ответил Байден, добавив, что Трамп использует такие же меры. «Вы достаточно часто выступаете с заведомо ложным утверждением, повторяете, повторяете, повторяете его, и оно становится чем-то известным для всех», — сказал Байден.

По его словам, высказывания Трампа о социализме — попытка отвлечь граждан от неудач в борьбе с распространением коронавируса в США. Также демократ напомнил, что действующий президент привлекал военных для разгона протестующих у Белого дома. «Этот парень является скорее [Фиделем] Кастро, нежели [Уинстоном] Черчиллем», — заключил он.