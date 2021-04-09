Байден снизит расходы на оборону США по сравнению с Трампом

Президент США Джо Байден предложит урезать военный бюджет США на $7 млрд по сравнению с цифрой, которую закладывала администрация его предшественника Дональда Трампа. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, Байден в пятницу представит предложения по государственным расходам в том числе и на оборону, согласно которым на нужды Пентагона будет необходимо потратить $715 млрд. При этом администрация Трампа закладывала на оборонный бюджет $722 млрд. Это станет шагом навстречу представителям Демократической партии, которые настаивают на сокращении военных расходов.

Как отмечает агентство, в реальном выражении снижение по сравнению с предложением администрации Трампа составит лишь 0,4% из-за инфляции.(ТАСС)

| 2021-04-09T06:46:35+04:00 9 апреля 2021, 10:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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