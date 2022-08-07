Президент Соединенных Штатов Джо Байден завершил свою изоляцию после второго отрицательного теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает USA Today.

«Я чувствую себя прекрасно», — сказал американский глава государства журналистам.

Врач Байдена Кевин О’Коннор информировал, что последний результат тест на COVID-19 был отрицательным.

«Он благополучно вернется к участию в общественной жизни и президентским поездкам», — следует из заключения медика.

Байден находился на самоизоляции в Белом доме с 30 июля после положительного результата теста на коронавирус.

По информации издания, 46-й президент продолжал работать на протяжении всей своей болезни. Он участвовал во встречах в удаленном режиме. (Газета.Ру)