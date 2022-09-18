Президент США Джо Байден посетил в воскресенье церемонию публичного прощания с умершей 8 сентября королевой Великобритании Елизаветой II. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что вместе с президентом США церемонию посетила его супруга Джилл и посол Штатов в Соединенном Королевстве Джейн Хартли.

После этого Байден и первая леди оставили запись в книге соболезнований в лондонском особняке Ланкастер-хаус, который находится в собственности Министерства иностранных дел Великобритании. Кроме того, у президента США запланирована встреча с королем Соединенного Королевства Карлом III.