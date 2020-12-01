Байден представил кандидата на пост министра финансов

Победивший, по предварительным данным, на президентских выборах в США Джо Байден во вторник представил экс-главу ФРС Джанет Йеллен как кандидата на пост министра финансов в будущей администрации, передает РИА Новости.

«На пост министра финансов я действительно рад иметь возможность выдвинуть Джанет Йеллен. Никто не подготовлен лучше к борьбе с этим кризисом», — сказал он.

Трансляция велась в Youtube-канале политика.

Байден назвал ее одним из важнейших экономических мыслителей нашего времени.

Он представил еще нескольких сотрудников своей экономической команды, которых охарактеризовал как проверенных и опытных людей, которые будут играть критически важную роль в выработке плана по восстановлению экономики после пандемии.

«Прямо сейчас мой месседж такой: помощь идет», — сказал политик.

Йеллен станет первой женщиной во главе минфина за его 231-летнюю историю и первым человеком, который занимал должности министра финансов, председателя Совета экономических консультантов и председателя Федеральной резервной службы.