Байден пообещал «заставить Россию платить»

Президент США Джо Байден заявил, что в отличие от бывшего главы государства Дональда Трампа будет жестко противостоять действиям России.

По словам Байдена, он дал понять российскому коллеге Владимиру Путину, что дни, когда США «отворачивались» от агрессивных действий России, закончились.

Притом Байден назвал агрессивными действиями РФ вмешательство в президентские выборы в США, хакерские кибератаки и т.д.

«Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа. Мы также будем более эффективны по России, когда будем работать в коалиции с партнерами-единомышленниками», — сказал Байден.