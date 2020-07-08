Байден пообещал вернуть США в ВОЗ

Бывший вице-президент США демократ Джо Байден пообещал, что если он одержит победу на выборах главы государства, то восстановит членство страны во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом он написал в своем Twitter, сообщает Газета.Ру.

По его словам, американцы ощущают себя в большей безопасности, когда США «занимается укреплением глобального здравоохранения».

«В свой первый день на посту президента я присоединюсь к ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой арене», — написал Байден.

Во вторник, 7 июля, президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о выходе страны из ВОЗ. До этого он заявлял, что США прекращает отношения с ВОЗ, так как организация «отказалась проводить требуемые реформы». Американский лидер также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах КНР.