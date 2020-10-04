Байден пообещал публиковать свои тесты на коронавирус

Все результаты тестов на коронавирус кандидата в президенты США Джо Байдена будут опубликованы. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на предвыборный штаб Байдена.

«Байден регулярно сдает тесты, а мы будем сообщать результаты каждого теста», — говорится в сообщении.

До этого Байден заявил, что будет молиться за здоровье Трампа.

Ранее стало известно, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи обнаружили коронавирус нового типа. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

Глава аппарата Белого дома Марк Мидоус заявил, что президент продолжает работать, несмотря на заболевание.

Трамп заявил о своем заражении за 33 дня до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября. В настоящее время он находится в военном госпитале.(Газета.Ru)