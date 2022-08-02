Лидер «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири убит в результате удара беспилотника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Кабуле. Эту информацию подтвердил президент США Джо Байден в Белом доме. «Теперь правосудие свершилось, и этого лидера террористов больше нет, — подчеркнул Байден, добавив: — Мы никогда не отступаем».

Американский президент уточнил, что никто из членов семьи аз-Завахири не пострадал в ходе удара, жертв среди мирного населения в Афганистане также нет. Байден выразил надежду, что устранение главы «Аль-Каиды» принесет успокоение родственникам жертв терактов 11 сентября 2001 года.

Глава Белого дома охарактеризовал контртеррористическую операцию как успешную.

По данным Reuters, речь идет о самом мощном ударе по террористической группировке с тех пор, как в 2011 году был убит ее основатель Усама бен Ладен. По сведениям агентства, атака беспилотника была совершена 31 июля.

Представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид ранее осудил удар, назвав его нарушением «международных принципов». (DW)