Президент США Джо Байден отреагировал на решение премьер-министра Великобритании Лиз Трасс уйти в отставку.

Как передает The New York Times, американский лидер назвал политика хорошим партнером Вашингтона, но не стал отвечать на вопрос о том, считает ли он ее уход правильным.

«Это ей решать [является ли ее отставка верным шагом]. Она была отличным партнером для США по России и Украине. И британцы собираются решить свои проблемы», — отметил Байден.

Как указал президент США, он рассчитывает на продолжение американо-британского взаимодействия, несмотря на уход Трасс. Он также добавил, что ее отставка не должна повлиять на отношения двух государств.

«США и Великобритания являются сильными союзниками и верными друзьями — это никогда не изменится. Я благодарю премьер-министра Лиз Трасс за ее партнерство по целому ряду вопросов. Мы продолжим наше тесное сотрудничество с правительством Великобритании, поскольку мы вместе работаем над решением глобальных проблем, с которыми сталкиваются наши страны», — подчеркнул Байден.