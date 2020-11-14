Байден победил в Джорджии, Трамп — в Северной Каролине

Кандидат от демократов Джо Байден победил в штате Джорджия, действующий президента США Дональд Трамп — в Северной Каролине, прогнозирует телеканал NBC News.

Это первое издание, которое на основе своих подсчетов объявило о победе Байдена в Джорджии. В этом штате кандидат от демократов не побеждал уже почти 30 лет.

Как утверждает NBC, Байден набрал 306 голосов выборщиков при необходимых 270 для избрания.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.