Байден перепутал Трампа с Джорджем Бушем

Джо Байден не смог вспомнить имени своего соперника по предстоящим выборам — действующего главы государства Дональда Трампа, после чего президент обвинил не лояльные ему СМИ в замалчивании ляпов кандидата от Демократической партии.
Во время выступления на онлайн-мероприятии в воскресенье Байден два раза назвал Трампа Джорджем. Как передает телеканал Fox News, кандидат, скорее всего, перепутал Трампа с предыдущим президентом-республиканцем Джорджем Бушем-младшим.
«Джо Байден вчера назвал меня Джорджем. Не смог вспомнить мое имя. Ведущий помогал ему закончить интервью. Картель фейковых СМИ работает сверхурочно, чтобы замять это дело», — написал Трамп в Twitter.(РИА Новости)