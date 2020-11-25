Байден отменит некоторые указы Трампа

Демократ Джо Байден поделился планами на первые 100 дней своего нахождения на посту главы государства.

Он отметил, что этот период его администрация посвятит реформе миграции и борьбе с коронавирусом.

«Я отправлю в Сенат закон об иммигрантах, чтобы дать возможность получения гражданства для 11 млн незарегистрированных человек», — сказал Байден в интервью телеканалу NBC.

Политик также добавил, что намерен отменить некоторые указы действующего президента США Дональда Трампа, которые, по его мнению, нанесли вред экологии и здоровью американцев. (ТАСС)