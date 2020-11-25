Байден отменит некоторые указы Трампа

Демократ Джо Байден поделился планами на первые 100 дней своего нахождения на посту главы государства.

Он отметил, что этот период его администрация посвятит реформе миграции и борьбе с коронавирусом.

«Я отправлю в Сенат закон об иммигрантах, чтобы дать возможность получения гражданства для 11 млн незарегистрированных человек», — сказал Байден в интервью телеканалу NBC.

Политик также добавил, что намерен отменить некоторые указы действующего президента США Дональда Трампа, которые, по его мнению, нанесли вред экологии и здоровью американцев. (ТАСС)

| 2020-11-25T08:53:56+04:00 25 ноября 2020, 09:10|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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