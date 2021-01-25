Байден отменил запрет на службу в армии для трансгендеров

Президент Джо Байден в понедельник отменил введенный его предшественником запрет на службу трансгендеров в вооруженных силах США, сообщает Голос Америки.

«Президент Байден убежден, что гендерная идентичность не должна быть препятствием для прохождения военной службы и что сила Америки заключается в ее разнообразии», – говорится в заявлении Белого дома.

«Позволить всем квалифицированным американцам служить своей стране – более благоприятно как для вооруженных сил, так и для всей страны, потому что инклюзивные вооруженные силы более эффективны. Проще говоря, это правильный поступок, который отвечает нашим национальным интересам», – отмечается в пресс-релизе.

В 2016 году президент Барак Обама разрешил трансгендерам служить в армии, не скрывая свою гендерную идентичность, а также получать медицинскую помощь для совершения трансгендерного перехода. Президент Дональд Трамп приостановил прием трансгендеров в ряды вооруженных сил, при этом позволив действующим военнослужащим-трансгендерам продолжить службу.